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Banco Central IBC-Br sobe 0,60% em fevereiro ante janeiro, afirma BC Índice de serviços cresceu 0,29%, após subir 0,87% no mês anterior (revisado de 0,81%)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,60% em fevereiro, na comparação com janeiro e na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta quinta-feira, 16. O indicador havia subido 0,86% em janeiro (revisado, de 0,78%).

O resultado de fevereiro ficou em linha com a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para alta de 0,60%. As estimativas do mercado iam de variação zero a crescimento de 1,40%.

O IBC-Br ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, aumentou 0,61%, após uma alta de 0,96% no mês anterior (revisado, de 0,86%). O indicador próprio da agropecuária subiu 0,23%, após queda de 1,32% em janeiro (revisado, de -1,49%).

O índice de serviços cresceu 0,29%, após subir 0,87% no mês anterior (revisado de 0,81%); o da indústria aumentou 1,18%, após aumentar de 0,40% em janeiro (revisado, de 0,37%); e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - cresceu 0,75%, após alta de 0,78% em janeiro (revisado de 0,47%).

Interanual

Na comparação com fevereiro de 2025, o IBC-Br total caiu 0,27% na série sem ajuste sazonal - resultado abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que previa alta de 0,05%. As estimativas do mercado iam de queda de 1,70% a alta de 2,50%.

O índice ex-agropecuária ficou estável (0,00%) na comparação interanual, após alta de 0,97% no mês anterior (revisado, de 0,91%). O da agropecuária teve queda de 1,31%, depois de ter crescido 1,51% em janeiro (revisado, de 0,65%).

O indicador de serviços cresceu 0,99%, após alta de 2,21% (revisado, de 2,09%). O da indústria caiu 1,30%, depois de ter caído 1,19% (revisado, de -1,17%). O índice de impostos caiu 2,63%, após recuo de 1,35% (revisado, de -1,27%).



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