banco central IBC-Br total sobe 0,68% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, revela BC Na comparação com novembro de 2024, o IBC-Br total aumentou 1,25% na série

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) total cresceu 0,68% em novembro, na comparação com outubro e na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta sexta-feira, 16. No mês anterior, o índice caiu 0,10% (revisado, de -0,25%)

O resultado de novembro ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma alta de 0,35%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,10% a crescimento de 0,80%.

O IBC-Br ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, aumentou 0,71%, após uma queda de 0,17% no mês anterior (revisado, de -0,31%). O indicador próprio da agropecuária caiu 0,27%, após uma alta de 1,59% em outubro (revisado, de 3,07%).

O índice de serviços cresceu 0,64%, após alta de 0,05% no mês anterior (revisado de -0,23%); o da indústria aumentou 0,79%, após queda de 0,86% em outubro (revisado, de -0,74%); e o de impostos equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,13%, após baixa de 0,39%.

Interanual

Na comparação com novembro de 2024, o IBC-Br total aumentou 1,25% na série sem ajuste sazonal também acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,66%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,10% a alta de 2,60%.

O índice ex-agropecuária cresceu 1,18% na comparação interanual, após alta de 0,54% no mês anterior (revisado, de 0,28%) . O da agropecuária teve alta de 3,59%, depois de ter crescido 4,69% em outubro (revisado, de 4,06%).

O indicador de serviços cresceu 2,04%, após alta de 1,21% (revisado, de 0,80%). O da indústria caiu 0,26%, depois de ter subido 0,04% (revisado, de 0,07%). O índice de impostos caiu 0,30%, após queda de 1,41% (revisado, de -1,51%).





