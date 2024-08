Iberdrola compra distribuidora elétrica britânica ENW por R$ 15,6 bilhões

A- A+

A Iberdrola anunciou, nesta sexta-feira (2), a compra de 88% da distribuidora elétrica britânica Electricity North Weast Limited por 2,5 bilhão de euros (15,6 bilhões de reais).

A Iberdrola, que se tornou uma das líderes mundiais em energia renovável, afirmou que essa aquisição faz parte de uma estratégia para potencializar seus negócios de redes em países com uma sólida qualificação de crédito, como o Reino Unido.

"O valor total da companhia pelos 100%, incluindo a dívida, chega a 5 bilhões de euros (31,2 bilhões de reais)", indicou a empresa espanhola.

Os 12% restantes da ENW, que distribui eletricidade a quase cinco milhões de clientes no Reino Unido graças a uma rede de 60.000 quilômetros, fica nas mãos de um consórcio de investidores japoneses.

A operação de compra ainda depende da aprovação do governo britânico e da autoridade de concorrência que regula o mercado.

"Com essa transação, continuamos nosso compromisso com os investimentos em redes elétricas, fator fundamental para a eletrificação e descarbornização da economia e com os países com planos ambiciosos de investimento que contam com regulações estáveis e previsíveis", indicou o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, em um comunicado.

A Iberdrola fechou o primeiro semestre com uma alta de 64% de seu lucro interanual, graças a importantes vendas de ativos e a um aumento de sua produção elétrica, especialmente de origem hídrica.

A empresa registrou 4,13 bilhões de euros (25,8 bilhões de reais) de lucro líquido entre janeiro e julho, frente aos 2,52 bilhões (15,77 bilhões de reais) do primeiro semestre de 2023, segundo os resultados publicados no final de julho.

