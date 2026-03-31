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Pesquisa IBGE: 13 das 24 atividades têm quedas de preços no IPP de fevereiro Preços dos alimentos recuaram pelo 10º mês consecutivo na porta de fábrica

A queda de 0,25% nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica em fevereiro foi decorrente de reduções em 13 das 24 atividades pesquisadas, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça (31).

O recuo de 0,87% nos preços do segmento de alimentos deu a principal contribuição para o resultado do IPP, responsável por -0,21 ponto porcentual. Os preços dos alimentos recuaram pelo 10º mês consecutivo na porta de fábrica, acumulando uma queda de 10,00% em 12 meses. Em fevereiro, a redução de preços na atividade foi puxada pela queda nos açúcares.

"No caso dos alimentos, os açúcares foram os principais responsáveis pela queda. Esse movimento reflete tanto a redução dos preços no mercado internacional quanto a intensificação de promoções e descontos por parte das empresas no período, indicando um ambiente de maior negociação e aproveitamento de oportunidades de mercado", disse Alexandre Brandão, gerente de Análise, Metodologia e Planejamento do IBGE, em nota.

Os veículos automotores também ajudaram a deter o IPP, com recuo de 0,68% e impacto de -0,05 ponto porcentual.

Na direção oposta, as principais altas foram registradas por máquinas, aparelhos e materiais elétricos (1,73%), perfumaria, sabões e produtos de limpeza (1,44%), metalurgia (1,41%) e vestuário (1,32%). Metalurgia liderou o ranking de pressões, com impacto de 0,10 ponto porcentual, seguida por máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 0,05 ponto porcentual.

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