Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ECONOMIA

IBGE: 4 das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até dezembro

Houve redução na ocupação na indústria, alojamento e alimentação, agricultura e construção

Reportar Erro
Indústria Indústria  - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Quatro das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em dezembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em setembro para o trimestre encerrado em dezembro, houve redução na ocupação na indústria (-169 mil), alojamento e alimentação (-34 mil), agricultura (-129 mil) e construção (-73 mil).

Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (282 mil), serviços domésticos (52 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (194 mil), outros serviços (103 mil), comércio (299 mil) e transporte (16 mil).

Leia também

• Confiança do Comércio cresce 0,9% em janeiro, 3ª alta seguida, aponta CNC

• Dólar cai para R$ 5,19 e continua no menor valor em 20 meses

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (1,005 milhão de trabalhadores a mais), comércio (175 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (475 mil), transporte (113 mil), outros serviços (25 mil) e agricultura (127 mil).

Houve demissões na construção (-220 mil pessoas), alojamento e alimentação (-218 mil), indústria (-62 mil) e serviços domésticos (-289 mil).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter