Nesta segunda-feira (8), iniciaram as inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que busca contratar 316 estagiários em todo o Brasil, sendo seis dessas vagas para candidatos em Pernambuco.

Para se inscreverem, os interessados precisam acessar o site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), preencher o formulário e realizar uma prova online até o dia 23 de maio. Não será cobrada taxa de inscrição.

As vagas são voltadas para estudantes de diferentes áreas do ensino superior, e as oportunidades incluem modalidades presencial, home office ou híbrida.

O IBGE oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 787,98 para uma carga horária de 20 horas semanais e R$ 1.125,69 para uma carga horária de 30 horas semanais. Além disso, os estagiários que trabalharem presencialmente receberão um auxílio para transporte.

Confira o edital e maiores informações sobre distribuição de vagas no link.

Lista de cursos

As oportunidades são para os estudantes a partir do 3º período dos cursos abaixo.

Ciências Contábeis, Arquivologia, Economia, Direito, Administração, Biblioteconomia, Secretariado, Engenharia de Produção, Engenharia Cartográfica, Arquitetura, Geografia, Geologia, Psicologia, Ciências, Biológicas, Tecnologia da Informação, Letras, História, Estatística, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil e Audiovisual e Cinema.

Provas

