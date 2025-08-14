A- A+

BRASIL IBGE aumenta previsão e safra de grãos deve alcançar recorde de 340,5 milhões de toneladas em 2025 Estimativa é 2,1% superior à mensurada no mês anterior. Clima e investimentos em tecnologia ajudam

A safra brasileira de grãos deve chegar a 340,5 milhões de toneladas este ano. É o que aponta a nova previsão do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. A estimativa é 2,1% maior que a mensurada no mês anterior, um acréscimo de 7,1 milhões de toneladas.

Os principais destaques positivos da safra 2025 em julho, frente a junho, são os crescimentos das estimativas da produção da soja (165,5 milhões de toneladas), do milho (137,6 milhões de toneladas), do arroz em casca (12,5 milhões de toneladas) e do algodão em caroço (9,5 milhões de toneladas). O arroz, o milho e a soja representam 92,7% da estimativa da produção e são responsáveis por 88,0% da área colhida.

A produção de soja deve crescer mais do que o previsto no mês anterior, chegando a 165,5 milhões de toneladas no ano. Já o milho, deve totalizar 137,6 milhões, enquanto o arroz em casca, com 12,5 milhões, e o algodão em caroço, 9,5 milhões. Juntos, arroz, milho e soja respondem por quase toda a colheita do país: representam 92,7% da produção e 88% da área plantada.





Clima e tecnologia ajudam

O aumento em relação à safra de 2024, que totalizou 292,7 milhões de toneladas, fica em torno de 16,3%, o que representa 47,7 milhões a mais. A área a ser colhida este ano deve ser 2,7% maior que a do ano passado, chegando a 81,2 milhões de hectares.

Segundo o IBGE, o aumento da safra este ano é consequência dos investimentos realizados pelos produtores, que ampliaram as áreas de plantio e investiram mais em tecnologia de produção. O clima também tem ajudado, beneficiando lavouras no campo na maioria dos estados.

"Os problemas climáticos mais sérios foram verificados somente no Rio Grande do Sul", explica o gerente da pesquisa, Carlos Barradas.

Veja também