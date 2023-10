IBGE confirma crescimento do turismo em Pernambuco

A- A+

O ano de 2023 tem sido marcado por uma franca ascensão do turismo em Pernambuco. Esse crescimento é atestado mês a mês em números, por avaliações promovidas por diversas instituições. É o caso da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o levantamento, Pernambuco este ano cresceu em volume de serviços e em receita nominal no acumulado de janeiro a agosto, em comparação com 2022.



A receita nominal, também com ajuste sazonal, que é a receita bruta considerando o efeito do calendário das festividades nacionais, apresentou um aumento de 13,7% de janeiro a agosto de 2023, em relação ao mesmo período de 2022. Já o volume de serviços com ajuste sazonal da atividade turística em Pernambuco, que considera o efeito do calendário das festividades nacionais, apontou um crescimento de 2,6% de janeiro a agosto, em relação aos mesmos meses de 2022.



O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, destaca que a pesquisa reflete todo o trabalho da gestão estadual na promoção do turismo. "Esses resultados são fruto do empenho do Governo do Estado, em parceria com o trade, atendendo as demandas do setor turístico. As campanhas de promoção de Pernambuco para atrair visitantes também têm dado resultado, sejam esses turistas do Brasil ou do exterior. Pernambuco está na moda novamente, pois registramos crescimento no mesmo período em que outros Estados que concorrem conosco registram queda de números. Com isso, estamos batendo recordes atrás de recordes nos últimos meses", avaliou.

Com relação a variação da Média do Índice da Receita Nominal, podemos dizer que Pernambuco registrou um crescimento de 26,8% entre os meses de janeiro a agosto de 2019/2023.



Os dados apresentados representam um importante avanço para o setor, que vem se recuperando da pandemia de Covid-19. O turismo representa 3,9% do Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco, segundo a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem). No Brasil, em 2022, a cadeia produtiva do turismo gerou R$ 147 bilhões em receita, com a criação de mais de 200 mil empregos ligados ao setor.

