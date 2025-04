IBGE divulgará balanço parcial da POF e busca apoio para coletar dados de 107 mil famílias

A- A+

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta quarta-feira, 2, que divulgará um balanço da primeira etapa da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF).



Segundo o instituto, a iniciativa tem como objetivo aumentar o apoio de órgãos públicos e privados, de entidades e de gestores estaduais e municipais aos servidores durante o trabalho de coleta de dados de uma amostra de mais de 107 mil famílias brasileiras.

As informações sobre o balanço parcial serão transmitidas em uma entrevista coletiva na próxima sexta-feira, 4, às 10 horas, na Casa Brasil IBGE, no Palácio da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro.

"No balanço, o IBGE mostrará como funciona a coleta em cada unidade da federação e as novas ações de divulgação. A coletiva também tem como objetivo aumentar a rede de apoio entre órgãos públicos e privados, entidades, estados e municípios, entre outros, no suporte aos servidores do IBGE para chegar a mais de 107 mil famílias em todo o país", comunicou o IBGE, em nota distribuída à imprensa.

Participam do anúncio os técnicos que atuam no planejamento, execução e acompanhamento da pesquisa, assim como o diretor de Pesquisas do IBGE, Gustavo Junger, a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios, Adriana Beringuy, e o gerente da POF, Leonardo Santos de Oliveira.

A programação prevê a apresentação de um balanço do trabalho já conduzido, novas ações planejadas e novas peças de comunicação e disseminação de informações.

"A Pesquisa de Orçamentos Familiares dura um ano e tem quatro etapas; a primeira está em campo desde novembro de 2024. A POF é a base da pesquisa de inflação e subsidia vários indicadores nacionais, além de ser uma referência internacional da economia do Brasil, por captar o histórico e o presente de consumo da população", lembrou o IBGE.



