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greve IBGE diz que pesquisas seguem normalmente durante greve de servidores Órgão afirma que medidas adotadas pela atual gestão têm como objetivo assegurar a modernização institucional, o fortalecimento das carreiras e a adequada organização do trabalho

O IBGE afirmou que segue funcionando normalmente durante a greve dos servidores e que mantém o cumprimento de seu Plano de Trabalho. Segundo o instituto, as pesquisas, operações estatísticas e divulgações previstas no calendário institucional estão mantidas.

O órgão também afirmou que a direção mantém diálogo permanente com os servidores, dentro dos espaços institucionais e dos marcos legais e administrativos.

Segundo o IBGE, as medidas adotadas pela atual gestão buscam modernizar a instituição, fortalecer as carreiras e organizar o trabalho, preservando a capacidade de produção das estatísticas e informações geográficas oficiais.

O instituto não informou, na resposta, previsão de alteração do calendário de pesquisas ou de adoção de regime híbrido.

Confira nota na íntegra:

" IBGE informa que segue funcionando normalmente e cumprindo seu Plano de Trabalho, em conformidade com orçamento aprovado pelos poderes legislativo e executivo federal, com a realização das pesquisas, operações estatísticas e divulgações previstas no calendário institucional. A Direção do Instituto mantém diálogo permanente com seus servidores, sempre nos espaços institucionais adequados e dentro dos marcos legais e administrativos vigentes. Em relação às questões mencionadas, o IBGE esclarece que as medidas adotadas pela atual gestão têm como objetivo assegurar a modernização institucional, o fortalecimento das carreiras e a adequada organização do trabalho, preservando a capacidade do Instituto de cumprir sua missão de Estado. O compromisso da Direção permanece sendo garantir a continuidade e a qualidade da produção das estatísticas e informações geográficas oficiais, fundamentais para o conhecimento da realidade brasileira e para a formulação e avaliação de políticas públicas”.

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