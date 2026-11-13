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Conab IBGE diz que safra de 2027 deve atingir 346,6 milhões de t, queda de 2,6% ante 2026 Projeção considera possíveis efeitos de um El Niño forte sobre as principais regiões produtoras, além do aumento dos custos de produção, decorrente dos preços elevados do petróleo e do dólar

A safra brasileira de grãos deve somar 346,6 milhões de toneladas em 2027, queda de 2,6% (9,2 milhões de toneladas a menos) em relação a 2026, segundo o primeiro Prognóstico da Produção Agrícola, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A projeção considera possíveis efeitos de um El Niño forte sobre as principais regiões produtoras, além do aumento dos custos de produção, decorrente dos preços elevados do petróleo e do dólar. Esses fatores podem comprometer a produtividade das lavouras e limitar os investimentos dos produtores, afirmou Carlos Alfredo Guedes, gerente de Agricultura do IBGE.

"Um El Niño forte pode intensificar os fenômenos climáticos, como, por exemplo, aumentar os volumes de chuva na região Sul, o que está acontecendo neste segundo semestre, comprometendo a produtividade das lavouras de inverno (trigo, aveia, cevada e canola), ou ampliar os períodos de falta de chuvas em outras regiões, como é o caso do Centro-Oeste", destacou Guedes.

Segundo o gerente, a alta dos preços do petróleo e do dólar pressiona os custos dos insumos agrícolas, especialmente adubos, corretivos e defensivos, que dependem de importações. "Para a safra 2027, tanto o petróleo quanto o dólar estão elevados e, portanto, o custo de produção deve ficar bem maior. Somado a isso, muitos produtores estão descapitalizados e com dívidas junto aos bancos, o que deve limitar os investimentos", disse.

A área a ser colhida em 2027 foi estimada em 83,2 milhões de hectares, recuo de 0,1% em relação a 2026, ou 78,5 mil hectares a menos.

A primeira estimativa de produção para 2027 indica queda de 0,6% na safra de soja em relação a 2026, totalizando 173,9 milhões de toneladas. A área cultivada deve crescer 0,1%, para 48,4 milhões de hectares. Segundo o IBGE, a semeadura segue dentro do ritmo esperado, embora esteja atrasada em relação à última safra. As chuvas de setembro favoreceram o início antecipado do plantio, mas a irregularidade das precipitações na segunda quinzena de outubro desacelerou os trabalhos, principalmente no Centro-Oeste

Para o milho, a estimativa é de produção de 137,4 milhões de toneladas, queda de 5,6% (8,1 milhões de toneladas a menos) ante 2026. A primeira safra deve recuar 1,3%, para 29,3 milhões de toneladas, enquanto a segunda safra deve cair 6,7%, para 108,1 milhões de toneladas.

Também são esperadas reduções na produção de algodão herbáceo em caroço (-5,4%, para 9,0 milhões de toneladas), arroz em casca (-3,6%, para 10,9 milhões de toneladas) e feijão (-0,5%, para 2,8 milhões de toneladas). Por outro lado, a produção de sorgo deve crescer 1,1%, para 6,2 milhões de toneladas.

A safra de 2026, por sua vez, deve alcançar 355,8 milhões de toneladas, alta de 2,8% em relação a 2025, com acréscimo de 9,7 milhões de toneladas. O resultado representa recorde da série histórica do IBGE. Segundo Guedes, o desempenho foi favorecido pelas condições climáticas na maioria das unidades da Federação produtoras, com restrições mais severas de chuva apenas em Goiás e no Rio Grande do Sul.

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