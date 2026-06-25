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INFLAÇÃO IBGE: Habitação sobe 0,72% no IPCA-15 de junho, impacto de 0,11 pp, puxado por energia elétrica A energia elétrica residencial, que compõe o grupo Habitação, teve alta de 2,04% no mês, respondendo individualmente por um impacto altista de 0,08 pp no índice cheio

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação desaceleraram o ritmo de alta, de 1,03% em maio para 0,72% em junho, informou nesta quinta-feira, 25, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda assim, o grupo teve o segundo maior impacto sobre o índice como um todo, de 0,11 ponto porcentual, atrás apenas de alimentação e bebidas (0,16 pp).

O IPCA-15 teve alta de 0,41% em junho, após subir 0,62% em maio. O resultado ficou abaixo da mediana do mercado, que esperava elevação de 0,44%.

A energia elétrica residencial, que compõe o grupo Habitação, teve alta de 2,04% no mês, respondendo individualmente por um impacto altista de 0,08 pp no índice cheio, o maior desta divulgação. Além da vigência da bandeira tarifária amarela, a alta reflete a incorporação de reajustes tarifários em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Salvador.

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