IBGE informa que serviços estão 18,5% acima do nível pré-pandemia
Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços
Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em julho ante junho, o setor funcionava em patamar 18,5% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em julho, os transportes operavam 21,8% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 2,9% acima do patamar de fevereiro de 2020.
Os serviços de informação e comunicação estão 32,9% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,6% abaixo. Os serviços profissionais e administrativos estão 21,8% acima do patamar de fevereiro de 2020.