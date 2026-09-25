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Mercado Financeiro IBGE: IPCA-15 sobe 0,70% em setembro e fica acima do teto das estimativas Resultado superou todas as estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que iam de alta 0,45% a 0,66%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,70% em setembro na comparação com o mês de agosto, segundo dados revelados na manhã desta sexta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado superou todas as estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que iam de alta 0,45% a 0,66%, com mediana de 0,53%. Conforme informou o IBGE, em 12 meses até setembro, foi registrado um aumento de 4,47% no índice - que também veio acima da mediana das projeções, de 4,31%, com piso de avanço de 4,20% e teto de 4,70%.

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