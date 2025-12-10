comparativo
IBGE: IPCA de novembro é o mais baixo para o mês desde 2018
Em novembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,39%
A alta de 0,18% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em novembro foi o resultado mais baixo para o mês desde 2018, quando havia recuado 0,21%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira (10).
Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses arrefeceu pelo segundo mês consecutivo, passando de 4,68% em outubro de 2025 para 4,46% em novembro de 2025, menor resultado desde setembro de 2024, quando estava em 4,42%.