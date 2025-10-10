Sex, 10 de Outubro

Índice de Preços ao Produtor

IBGE: IPP cai 0,20% em agosto ante queda de 0,31% em julho

O Índice de Preços ao Produtor mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação

IPP cai 0,2% em agosto ante queda de 0,31% em julho - Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou recuo de 0,20% em agosto, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de julho foi revista de uma redução de 0,30% para uma queda de 0,31%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação. Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma queda de 3,62% no ano e avanço de 0,48% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 1,39% em agosto, após a elevação de 2,46% em julho. Já a indústria de transformação registrou uma redução de 0,15% em agosto, ante um recuo de 0,43% em julho.
 

Veja também

