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Índice de Preços ao Produtor IBGE: IPP cai 0,25% em fevereiro ante alta de 0,32% em janeiro Considerando apenas a indústria extrativa, houve recuo de 0,61%

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou queda de 0,25% em fevereiro, informou nesta terça-feira, 31, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de janeiro foi revista de uma elevação de 0,34% para uma alta de 0,32%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma elevação de 0,07% no ano e recuo de 4,47% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve recuo de 0,61% em fevereiro, após o avanço de 1,39% em janeiro.

Já a indústria de transformação registrou uma redução de 0,23% em fevereiro, ante uma elevação de 0,27% em janeiro.



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