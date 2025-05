A- A+

CARTOGRAFIA IBGE lança "mapa-múndi invertido" com Brasil no centro para ressaltar "posição atual de liderança" Presidente do instituto falou sobre o lançamento do mapa em rede social: "Ressaltar a posição atual de liderança do Brasil", disse

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nessa quarta-feira (7), um "mapa-múndi invertido" que coloca o Brasil no centro.

Segundo o IBGE, a versão do mapa "traz uma nova perspectiva no momento em que o Brasil tem ativa participação nos debates e perspectivas do Sul Global e do cenário mundial, em especial por presidir o Brics e o Mercosul".

O mapa é considerado "invertido" por colocar o Sul global em cima, diferentemente das representações cartográficas tradicionais.

No site do instituto, o mapa pode ser adquirido por R$ 90. Para compras presenciais, na livraria do IBGE no Rio de Janeiro, há desconto de 30%, mas as retiradas só poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (12), por conta da "demanda".

Em publicação na rede social X, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou o lançamento do novo mapa.

"A novidade busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais como no Brics e Mercosul e na realização da COP 30 no ano de 2025", reforçou Pochmann.

