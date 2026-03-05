A- A+

PREVIDÊNCIA IBGE mostra que Brasil tem 68,421 milhões de ocupados contribuindo para Previdência O resultado é ligeiramente menor que o verificado no trimestre móvel até dezembro de 2025

O Brasil registrou 68,421 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de previdência no trimestre encerrado em janeiro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado é ligeiramente menor que o verificado no trimestre móvel até dezembro de 2025, quando esse contingente somou um recorde de 68,496 milhões de trabalhadores.

O resultado é sustentado por um avanço do emprego formal no País No trimestre móvel terminado em outubro de 2025, havia 67,763 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para a previdência.

A proporção de contribuintes entre os ocupados foi de 66,6% no trimestre até janeiro, ante 66,1% no trimestre até outubro.

