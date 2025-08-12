Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

IBGE poderá contratar 9.580 temporários para pesquisas

Contratos podem durar até três anos

Reportar Erro
IBGE poderá contratar 9.580 temporários para pesquisasIBGE poderá contratar 9.580 temporários para pesquisas - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) publicaram, nesta terça-feira (12), a portaria conjunta (nº 58/2025), que autoriza a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar, por tempo determinado, até 9.580 profissionais para atender a necessidades temporárias do órgão.

Os contratados temporariamente farão pesquisas estatísticas coordenadas pelo IBGE em todo o país.

Vagas autorizadas
Do total de vagas, 8.480 serão para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento do instituto, responsável pela coleta de informações. Outras 1,1 mil vagas são para função de supervisor de coleta e qualidade, para atuar no acompanhamento e supervisão do trabalho de campo dos agentes.

Leia também

• Concurso Faculdade de Petrolina: abertas inscrições de 51 vagas para professores; confira edital

• UFPE abre concurso para professor; 52 vagas estão disponíveis e salários passam dos R$ 13 mil

• Acesso a creche aumenta no país, mas amplia desigualdade com falta de vagas para mais carentes

O recrutamento para a função dependerá de aprovação em processo seletivo simplificado, que geralmente é mais rápido que um concurso público.

Etapas de seleção
Nesse modelo, as etapas da seleção geralmente incluem análise de currículo, análise de títulos e, em alguns casos, entrevistas.

A duração dos contratos temporários será de um ano e poderá ser prorrogada por até três anos, de acordo com a necessidade do órgão para a conclusão das atividades.

A portaria ainda estabelece que o edital de abertura de inscrições deve ser publicado em até seis meses a partir desta terça-feira. A remuneração ainda será definida pelo IBGE, observando questões orçamentárias.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter