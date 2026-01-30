A- A+

PNAD CONTÍNUA IBGE: população desocupada de 5,5 milhões até dezembro é o menor contingente da série histórica O nível da ocupação alcançou patamar recorde de 58,9% no trimestre até dezembro

O total de pessoas em busca de uma vaga no País somou 5,503 milhões no trimestre até dezembro, menor contingente de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao mesmo tempo, a população ocupada alcançou o maior patamar da série histórica, 102,998 milhões no trimestre encerrado em dezembro.

Na passagem do trimestre encerrado em setembro para o trimestre terminado em dezembro, a taxa de desemprego desceu de 5,6% para 5,1%. Foram absorvidos mais 565 mil trabalhadores no período, e 542 mil pessoas deixaram o desemprego. A melhora teve ajuda também de um aumento na inatividade, 313 mil pessoas a mais nessa condição.

A população inativa somou 66,246 milhões de indivíduos no trimestre até dezembro.

O nível da ocupação alcançou patamar recorde de 58,9% no trimestre até dezembro.

