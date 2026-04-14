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Ações IBGE prevê que safra 2026 alcançará recorde 348,4 milhões de t e será 0,7% maior ante a de 2025 Na direção oposta, há projeção de declínios de 6,9% na área do algodão herbáceo; de 10,1% na do arroz em casca; e de 3,3% na do feijão

A safra agrícola de 2026 deve totalizar um recorde de 348,4 milhões de toneladas, uma alta de 0,7% em comparação com 2025. O resultado equivale a 2,3 milhões de toneladas a mais.

Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de março, divulgado nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao levantamento de fevereiro, a safra de 2026 será 1,2% maior, 4,3 milhões de toneladas a mais.

Área

A área a ser colhida na safra agrícola de 2026 deve alcançar 83,2 milhões de hectares, 1,6 milhão de hectares a mais que o desempenho de 2025, um aumento de 2,0%, segundo o IBGE. Em relação ao levantamento de fevereiro, houve uma elevação de 265 837 mil hectares na estimativa da área colhida.

Quanto aos principais produtos, são esperados aumentos na área colhida para as seguintes culturas: de 1,0% na soja; de 3,3% na do milho (aumentos de 10,3% no milho 1ª safra e de 1,6% no milho 2ª safra); e de 7,0% na do sorgo.

Na direção oposta, há projeção de declínios de 6,9% na área do algodão herbáceo; de 10,1% na do arroz em casca; e de 3,3% na do feijão.

Recorde para soja

O País deve colher um novo volume recorde de soja em 2026, de acordo com o IBGE. Em relação a 2025, a colheita de soja deve crescer 4,6%, totalizando 173,7 milhões de toneladas.

"As projeções indicam uma safra histórica, impulsionada por condições climáticas favoráveis na maior parte das Unidades da Federação produtoras e pela recuperação parcial da safra gaúcha", destaca Carlos Barradas, gerente do levantamento do IBGE.

A área de soja deve somar 48,3 milhões de hectares, alta de 1,0%, e o rendimento médio seria de 3.603 kg/ha, crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior.

A safra agrícola de 2026 deve totalizar um recorde de 348,4 milhões de toneladas, uma alta de 0,7% em relação a 2026. O resultado equivale a 2,3 milhões de toneladas a mais. Em relação ao levantamento de fevereiro, a safra de 2026 será 1,2% maior, 4,3 milhões de toneladas a mais.

Por ora, são esperados decréscimos na produção de algodão (-11,9%), arroz (-10,4%), milho (-2,4%), sorgo (-0,2%), trigo (-5,7%) e feijão (-2,0%). No milho, haverá crescimento de 13,7% para o milho 1ª safra, mas redução de 6,0% para o milho 2ª safra



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