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Indústria Nacional IBGE: produção industrial cresce em 11 dos 15 locais pesquisados em fevereiro ante janeiro Na média global, a indústria nacional cresceu 0,9% em fevereiro ante janeiro

A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados em fevereiro ante janeiro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 9.

Houve expansão no Espírito Santo (11,6%), Rio Grande do Sul (6,7%), Bahia (3,2%), Pará (2,7%), Ceará (2,5%), Amazonas (1,7%), Santa Catarina (1,0%), Região Nordeste (1,0%), Pernambuco (0,6%), São Paulo (0,5%) e Rio de Janeiro (0,2%).

Na direção oposta, houve perdas em Mato Grosso (-0,9%), Goiás (-0,8%), Minas Gerais (-0,3%) e Paraná (-0,1%).

Na média global, a indústria nacional cresceu 0,9% em fevereiro ante janeiro.

Comparação anual

A produção industrial caiu em nove dos 18 locais pesquisados em fevereiro de 2026 ante fevereiro de 2025. "Vale destacar que fevereiro de 2026 (18 dias) teve 2 dias úteis a menos que igual mês do ano anterior (20)", lembrou o IBGE.

Houve perdas no Rio Grande do Norte (-24,5%), Ceará (-9,8%), Paraná (-7,7%), Amazonas (-7,2%), Goiás (-6,1%), Santa Catarina (-5,9%), Bahia (-4,1%), São Paulo (-3,6%) e Maranhão (-1,6%).

Na direção oposta, foram registrados avanços no Espírito Santo (31,3%), Pernambuco (25,0%), Mato Grosso do Sul (8,3%), Rio de Janeiro (5,8%), Mato Grosso (2,9%), Região Nordeste (1,6%), Rio Grande do Sul (0,7%) e Pará (0,4%).

Minas Gerais teve estabilidade (0,0%).

Na média global, a indústria nacional encolheu 0,7% em fevereiro de 2026 ante igual mês de 2025.



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