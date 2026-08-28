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Pesquisa IBGE: refino de petróleo e biocombustíveis foi principal destaque para queda do IPP em julho Principal influência de alta na análise mensal veio de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com alta 11,37%

Onze das 24 atividades industriais pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentaram queda de preços na passagem de junho para julho, informou o órgão nesta sexta-feira, 28.

Com baixa de 5,65%, o terceiro recuo consecutivo, o refino de petróleo e biocombustíveis foi o principal destaque pelo lado negativo. A atividade foi responsável por -0,56 ponto porcentual de influência na queda do IPP. O índice, que calcula os preços da indústria, caiu 0,83% em julho ante junho, o terceiro mês seguido de resultado negativo.

Outras atividades que também sobressaíram, de acordo com o IBGE, foram outros produtos químicos, com queda de 0,39 ponto porcentual; equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, recuo de 0,27 ponto porcentual; e indústrias extrativas, que caiu 0,19 ponto porcentual.

A principal influência de alta na análise mensal veio de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com alta 11,37%.

No ano, o IPP acumulou alta de 3,09%. As atividades que tiveram as maiores variações no acumulado no ano foram: equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (17,56%), borracha e plástico (14,35%), outros produtos químicos (11,51%) e impressão (6,68%).

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