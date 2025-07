A- A+

Índice de Preços ao Produtor IBGE revela que 17 das 24 atividades têm quedas de preços no IPP de maio Em maio, a queda nos preços de alimentos deu a maior contribuição para a deflação do mês

A queda de 1,29% nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica em maio foi decorrente de reduções em 17 das 24 atividades pesquisadas, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (4).

Em maio, a queda nos preços de alimentos deu a maior contribuição para a deflação do mês, sendo responsável por 0,34 ponto porcentual do total da queda de 1,29% do índice.

Foi a quarta deflação consecutiva do IPP e o maior recuo para um mês desde junho de 2023 (-2,72%).

Houve impacto também no IPP de maio dos recuos de refino de petróleo e biocombustíveis (-0,28 ponto), outros produtos químicos (-0,26 ponto) e metalurgia (-0,23 ponto).

"O resultado de alimentos foi puxado para baixo por conta da redução dos preços de commodities como a cana de açúcar e a soja, ambas em período de safra, o que aumenta a oferta desses produtos. Com redução dos custos pelo menor valor da cana, os preços dos açúcares caíram, em especial o açúcar VHP, que é um produto exportável e foi impactado pela queda do dólar", explicou, em nota divulgada pelo IBGE, o diretor do IPP Murilo Alvim.

