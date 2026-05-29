Produto Interno Bruto
IBGE revisa PIB do 4º trimestre de 2025 ante 3º trimestre de alta de 0,1% para 0,3%
Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, houve alta de 1,8%
IBGE revisa PIB do 4º trimestre de 2025 ante 3º trimestre de alta de 0,1% para 0,3% - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre do mesmo ano, de 0,1% para 0,3%.
Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta sexta-feira, 29, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais referente aos três primeiros meses de 2026, trazendo o PIB do período.
Leia também
• Economia brasileira se recupera no 1º trimestre e cresce 1,1% (IBGE)
• Mortes envolvendo moto aumentam com expansão da economia de aplicativo
• BTG/Nexus: Otimismo com economia vai de 33% para 39% em maio; pessimismo cai a 29%
No primeiro trimestre de 2026, o PIB brasileiro registrou alta de 1,1% ante o quarto trimestre de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o PIB apresentou alta de 1,8%.