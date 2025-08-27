A- A+

serviços IBGE: setor de serviços atingem recorde de empresas e receita, mas remuneração média cai Apesar da expansão do número de empresas e da receita, remuneração média encolhe e setor não gera vagas no mesmo ritmo

O setor de serviços no Brasil registrou expansão significativa nos últimos anos, mas a geração de empregos e a remuneração média não acompanharam o ritmo do crescimento. De acordo com a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 2023, divulgada nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média salarial caiu de 2,6 para 2,4 salários mínimos entre 2014 e 2023.

O levantamento mostrou que o setor alcançou um recorde de 1,7 milhão de empresas ativas em 2023, que juntas empregaram 15,2 milhões de trabalhadores. Apenas em um ano, foram abertas 90,3 mil novas companhias, um crescimento de 5,5% no número de estabelecimentos, acompanhado da criação de 1 milhão de vagas formais, equivalente a uma alta de 7,1% no nível de emprego.

A pesquisa também revelou que o setor movimentou R$ 592,5 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações ao longo do ano. Já a receita operacional líquida somou R$ 3,2 trilhões, enquanto o valor adicionado bruto atingiu R$ 1,9 trilhão.

Empregos e remuneração

Apesar da expansão do número de empresas e da receita, os salários médios permaneceram estagnados. Em 2023, a média nacional foi de 2,3 salários mínimos mensais, igual à registrada no ano anterior. As atividades mais bem remuneradas foram as de informação e comunicação (4,7 salários mínimos), seguidas de outras atividades de serviços (3,6 salários mínimos) e de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,8 salários mínimos).

Já os segmentos que mais absorvem mão de obra — alimentação, serviços técnico-profissionais, transporte rodoviário de cargas, serviços para edifícios e atividades paisagísticas, além de serviços de escritório e apoio administrativo — concentram quase metade (47%) dos trabalhadores do setor, mas oferecem salários abaixo da média geral.

Predominância por atividade

A PAS também apontou que a categoria “serviços profissionais, administrativos e complementares” foi a principal em 25 das 27 unidades da federação em 2023. Apenas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul o destaque ficou com o transporte rodoviário, que inclui tanto passageiros quanto cargas.

Veja também