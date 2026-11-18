IBGE: taxa de desemprego recua em 8 das 27 unidades da federação no 3º trimestre
Em São Paulo, a taxa foi de 5,4% no terceiro trimestre de 2026
A taxa de desemprego caiu de forma significativa em 8 das 27 unidades da Federação na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2026, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quarta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na média nacional, a taxa de desemprego recuou de 5,4% no segundo trimestre para 5,2% no terceiro. Em São Paulo, a taxa foi de 5,4% no terceiro trimestre de 2026.
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No trimestre, as maiores taxas de desocupação foram registradas em Pernambuco (8,6%), Amapá (7,9%) e Sergipe (7,4%). Os menores resultados foram observados em Santa Catarina (2,2%), Mato Grosso do Sul (2,3%) e Mato Grosso (2,6%), de acordo com o IBGE.