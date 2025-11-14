A- A+

PNAD CONTÍNUA IBGE: Taxa de informalidade no 3º trimestre de 2025 foi maior no Maranhão, Pará e Piauí No total do Brasil, taxa de informalidade foi de 37,8%

No terceiro trimestre de 2025, a taxa de informalidade no País foi maior nos estados do Maranhão (57,0%), Pará (56,5%) e Piauí (52,7%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, as Unidades da Federação com as taxas de informalidade mais baixas foram Santa Catarina (24,9%), Distrito Federal (26,9%) e São Paulo (29,3%).

No terceiro trimestre, a taxa de informalidade dos brancos (32,1%) era menor que a de pretos (40,7%) e pardos (42,6%). Quanto ao sexo, a informalidade era maior entre homens (39,4%) do que entre mulheres (35,8%).

No total do Brasil, a taxa de informalidade foi de 37,8% no terceiro trimestre de 2025.

