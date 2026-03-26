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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IBGE: Todos os 9 grupos pesquisados tiveram altas de preços no IPCA-15 de março

Maior taxa foi registrada em Recife, com alta de 0,82%

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IBGE: Todos os 9 grupos pesquisados tiveram altas de preços no IPCA-15 de marçoIBGE: Todos os 9 grupos pesquisados tiveram altas de preços no IPCA-15 de março - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Todos os nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram altas de preços em março, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os aumentos foram registrados em Vestuário, elevação de 0,47% e impacto de 0,02 ponto porcentual; Artigos de Residência, alta de 0,37% e impacto de 0,01 ponto porcentual; Saúde e cuidados pessoais, aumento de 0,36% e contribuição de 0,05 ponto porcentual; Comunicação, alta de 0,03%, zero de impacto; Despesas Pessoais, aumento de 0,82%, impacto de 0,09 ponto porcentual; Alimentação e bebidas, aumento de 0,88%, impacto de 0,19 ponto porcentual; Transportes, alta de 0,21% e impacto de 0,04 ponto porcentual; Habitação, alta de 0,24% e impacto de 0,04 ponto porcentual; e Educação, alta de 0,05% e zero impacto

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O resultado geral do IPCA-15 em março foi decorrente de altas de preços em 10 das 11 regiões pesquisadas. A maior taxa foi registrada em Recife, alta de 0,82%. O menor resultado ocorreu em Curitiba, queda de 0,06%.
 

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