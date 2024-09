IBGE vê efeito calendário importante para entender avanço de serviços

A- A+

O volume de serviços prestados no País cresceu 4,3% em julho de 2024 ante julho de 2023, com uma ajuda extra do efeito calendário.



Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O mês de julho de 2024 teve 23 dias úteis, dois dias úteis a mais que julho de 2023, que contou com 21 dias úteis.

"Então houve um efeito calendário importante para entender o (avanço) interanual", confirmou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

Quatro das cinco atividades pesquisadas registraram crescimento: informação e comunicação (9,8%); profissionais, administrativos e complementares (9,1%); outros serviços (6,0%) e serviços prestados às famílias (2,0%).

Na direção oposta, houve perda nos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-1,7%).

O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior - passou de 56,6% em junho para 60,8% em julho.



Veja também

Tecnologia Indústria digital ganha R$ 144,4 bi em recursos públicos e privados