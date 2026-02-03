A- A+

PRODUÇÃO INDUSTRIAL IBGE: veículos, produtos químicos e metalurgia foram principais quedas na produção em dezembro Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta terça-feira, 3

A queda de 1,2% na produção industrial nacional em dezembro ante novembro foi influenciada, sobretudo, pelas perdas nas atividades de veículos automotores, reboques e carrocerias (-8,7%), produtos químicos (-6,2%) e metalurgia (-5,4%). Em dezembro ante novembro, 17 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram recuo na produção.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta terça-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outras contribuições negativas relevantes partiram de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-9,2%), produtos de minerais não metálicos (-6,6%), máquinas e equipamentos (-4,6%), produtos têxteis (-9,0%), produtos de borracha e de material plástico (-2,2%) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (-4,1%).

Entre as oito atividades com avanços, o setor de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (5,4%) exerceu o principal impacto positivo.

Outras influências positivas relevantes partiram de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (6,7%) e de indústrias extrativas (0,9%).

Comparação com dezembro de 2024

Segundo o IBGE, o avanço de 0,4% na indústria brasileira em dezembro de 2025 ante dezembro de 2024 foi puxado, sobretudo, pelas altas em indústrias extrativas (7,0%), produtos alimentícios (5,5%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (28,6%).

Em dezembro de 2025 ante dezembro de 2024, houve crescimento na produção de 10 dos 25 ramos investigados. Houve contribuições positivas relevantes também de produtos de borracha e de material plástico (4,7%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (9,7%), produtos diversos (11,0%), máquinas e equipamentos (2,4%) e artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (6,3%).

"Vale citar que dezembro de 2025 (22 dias) teve 1 dia útil a mais que igual mês do ano anterior (21)", lembrou o IBGE.

Na direção oposta, entre as 15 atividades com perdas, as maiores influências negativas partiram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-4,6%), produtos químicos (-7,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-8,0%).

Difusão

O índice de difusão, que mostra a proporção de produtos com avanço na produção em relação ao mesmo mês do ano anterior, passou de 42,3% em novembro para 47,3% em dezembro.



