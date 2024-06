A- A+

mercado de trabalho IBGE: parcela de trabalhadores sindicalizados cai à metade em 11 anos Segundo IBGE, mesmo com avanço do emprego formal, sindicalização chega a só 16,1% dos trabalhadores em 2023, contra 8,4% em 2012

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estátistica (IBGE), Em 2023, das 100,7 milhões de pessoas ocupadas, 8,4% (8,4 milhões de pessoas) eram associadas a sindicatos. Essa parcela é praticamente a metade do registrado em 2012, quando 16,1% dos trabalhadores eram sindicalizados.

A reforma trabalhista de 2017, que criou modelos de trabalho mais flexíveis, e o uso crescente de trabalhadores temporários na administração pública são apontados pelo IBGE como fatores que explicam a queda na parcela de sindicalização no mercado brasileiro num momento em que o emprego formal está crescendo.

O número de trabalhadores com carteira assinada bateu recorde em 2023, mesmo assim, a parcela dos sindicalizados entre o total de ocupados caiu em relação a 2022, quando eram 9,2%.

Na administração pública, a parcela de sindicalizados saiu de 24,5% em 2012 para 15,8% em 2022 e só 14,4% no ano passado.

O IBGE chamou a atenção ainda para a queda mais acentuada da sindicalização entre os jovens. Na faixa etária de 18 a 24 anos, a população ocupada recuou 8,7% no Brasil — refletindo tanto efeitos demográficos, como o envelhecimento dos brasileiros, como o avanço do ensino, que leva os jovens a ingressarem mais tarde no mercado de trabalho.

No mesmo período, o número de trabalhadores sindicalizados nessa faixa etária recuou 73,4%.

"De modo geral essa população mais jovem se insere no mercado de trabalho através de vínculos mais frágeis, muitas vezes na informalidade, ou em trabalhos intermitentes, com maiores rotatividades, o que leva ao menor número de associações" explica Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas Domiciliares do IBGE.

Com o crescimento de 205 mil pessoas em 2013, o total da população ocupada associada a sindicato começou a cair nos anos seguintes, ainda que o nível da ocupação tenha começado a subir.

"A redução do percentual de sindicalizados se intensifica em 2017, ano em que a nova legislação trabalhista entrou em vigor e que coincide bem com essa variação mais acentuada" diz William Kratochwill, gerente da pesquisa.

Aprovada pelo governo do ex-presidente Michel Temer, a Reforma Trabalhista criou novos modelos de contratos, como o trabalho intermitente, e acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical.

Chama a atenção também, nos dados do IBGE, a queda na sindicalização dos trabalhadores da indústria: eram 21,3% do total em 2012. No ano passado, essa fatia recuou para 10,3%.

