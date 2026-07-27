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Neoenergia Ibimirim recebe projeto da Neoenergia Pernambuco para troca gratuita de lâmpadas LED Moradores poderão trocar lâmpadas antigas por modelos de LED entre os dias 28 a 30 de julho, por meio do Projeto Energia com Cidadania

A Neoenergia Pernambuco, por meio do Projeto Energia com Cidadania, está oferecendo aos moradores de Ibimirim a oportunidade de trocar gratuitamente lâmpadas usadas e ineficientes por novas lâmpadas de LED, além de oferecer o cadastramento na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), o recebimento e parcelamento de faturas. A iniciativa busca incentivar o consumo consciente de energia elétrica e contribuir para a redução no valor da conta de luz.

O atendimento será realizado durante os dias 28 a 30 de julho, no formato porta a porta móvel, com equipes identificadas da Neoenergia visitando diretamente as residências dos consumidores.

A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco e é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além de contribuir para a economia de energia e redução de gastos, o projeto também auxilia no processo de descarbonização e redução do impacto ambiental.

O uso de lâmpadas de LED oferece diversas vantagens. Elas têm uma vida útil de até 25 mil horas — superior às lâmpadas fluorescentes, que duram cerca de 15 mil horas — e não possuem substâncias tóxicas, como o mercúrio presente nas fluorescentes. Isso reduz o risco ambiental em caso de descarte inadequado.

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