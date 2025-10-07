Ter, 07 de Outubro

IBM fecha parceria com a Anthropic para levar modelo de IA Claude a softwares corporativos

O Claude será incorporado inicialmente a um novo ambiente de desenvolvimento da IBM, ainda em fase de testes privados com clientes selecionados

A IBM anunciou nesta terça-feira, 7, um acordo com a Anthropic para integrar o modelo de linguagem de inteligência artificial (IA) Claude a parte de seus produtos de software corporativo. A parceria busca ampliar o uso de IA em processos de desenvolvimento e modernização de sistemas empresariais, com foco em segurança e governança, segundo comunicado da companhia

O Claude será incorporado inicialmente a um novo ambiente de desenvolvimento da IBM, ainda em fase de testes privados com clientes selecionados.

De acordo com a empresa, cerca de 6 mil funcionários já utilizam a ferramenta internamente e reportaram ganhos médios de produtividade de 45%.

A IBM tenta, com a parceria, fortalecer sua oferta de IA em um momento em que grandes companhias de tecnologia disputam espaço no mercado corporativo, diz a nota. Já a Anthropic pontuou que a parceria também pretende desenvolver "padrões abertos" que tornem os agentes de IA mais úteis em ambientes de negócios.
 

