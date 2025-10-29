A- A+

bolsa de valores Ibovespa acelera e alcança marca histórica de 149 mil pontos Às 14h01, o Ibovespa subia 1,08%, aos 149.013,87 pontos

O Ibovespa atingiu na tarde desta quarta-feira, 29, o nível inédito dos 149 mil pontos. A valorização é puxada pelas ações de primeira linha, com exceção de Petrobras ON (-0,12%) e Usiminas PNA (-1,09%).

A alta reflete ainda o movimento dos índices das Bolsas de Nova York, embora por lá o ritmo de ganho é menos intenso, a poucas horas antes da divulgação da decisão de política monetária pelo Federal Reserve (Fed).

A estimativa é que o Fed corte os juros em 0,25 ponto porcentual, depois de ter reduzido as taxas no mesmo ritmo em setembro.

A grande expectativa é pela entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30. "Há elevada expectativa para um discurso dovish do Powell, ainda mais depois que a inflação medida pelo CPI mostrou desaceleração e o mercado imobiliário está desaquecendo", afirma Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Vale subia 2,20%, puxando as demais ações do setor de metais, com exceção de Usiminas (-1,09%), também na esteira do minério e de perspectivas positivas com o encontro entre os presidentes dos EUA e da China, amanhã, na Coreia do Sul, sobre tarifas.



