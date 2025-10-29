Qua, 29 de Outubro

bolsa de valores

Ibovespa acelera e alcança marca histórica de 149 mil pontos

Às 14h01, o Ibovespa subia 1,08%, aos 149.013,87 pontos

Pregão de bolsa de valoresPregão de bolsa de valores - Foto: Nelson Almeida/AFP

O Ibovespa atingiu na tarde desta quarta-feira, 29, o nível inédito dos 149 mil pontos. A valorização é puxada pelas ações de primeira linha, com exceção de Petrobras ON (-0,12%) e Usiminas PNA (-1,09%).

A alta reflete ainda o movimento dos índices das Bolsas de Nova York, embora por lá o ritmo de ganho é menos intenso, a poucas horas antes da divulgação da decisão de política monetária pelo Federal Reserve (Fed).

A estimativa é que o Fed corte os juros em 0,25 ponto porcentual, depois de ter reduzido as taxas no mesmo ritmo em setembro.

A grande expectativa é pela entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30. "Há elevada expectativa para um discurso dovish do Powell, ainda mais depois que a inflação medida pelo CPI mostrou desaceleração e o mercado imobiliário está desaquecendo", afirma Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Às 14h01, o Ibovespa subia 1,08%, aos 149.013,87 pontos, ante alta de 1,09%, aos 149.037,56 pontos - elevação de cerca de 1 600 pontos ante a mínima de 147.429,63 pontos.

Vale subia 2,20%, puxando as demais ações do setor de metais, com exceção de Usiminas (-1,09%), também na esteira do minério e de perspectivas positivas com o encontro entre os presidentes dos EUA e da China, amanhã, na Coreia do Sul, sobre tarifas.
 

