Ibovespa acelera e alcança marca histórica de 149 mil pontos
O Ibovespa atingiu na tarde desta quarta-feira, 29, o nível inédito dos 149 mil pontos. A valorização é puxada pelas ações de primeira linha, com exceção de Petrobras ON (-0,12%) e Usiminas PNA (-1,09%).
A alta reflete ainda o movimento dos índices das Bolsas de Nova York, embora por lá o ritmo de ganho é menos intenso, a poucas horas antes da divulgação da decisão de política monetária pelo Federal Reserve (Fed).
A estimativa é que o Fed corte os juros em 0,25 ponto porcentual, depois de ter reduzido as taxas no mesmo ritmo em setembro.
A grande expectativa é pela entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30. "Há elevada expectativa para um discurso dovish do Powell, ainda mais depois que a inflação medida pelo CPI mostrou desaceleração e o mercado imobiliário está desaquecendo", afirma Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.
Às 14h01, o Ibovespa subia 1,08%, aos 149.013,87 pontos, ante alta de 1,09%, aos 149.037,56 pontos - elevação de cerca de 1 600 pontos ante a mínima de 147.429,63 pontos.
Vale subia 2,20%, puxando as demais ações do setor de metais, com exceção de Usiminas (-1,09%), também na esteira do minério e de perspectivas positivas com o encontro entre os presidentes dos EUA e da China, amanhã, na Coreia do Sul, sobre tarifas.