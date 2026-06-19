Ibovespa acumula queda semanal por expectativa de juro maior nos EUA
Volátil desde cedo, o Ibovespa oscilou por uma faixa estreita, de pouco mais de mil pontos da mínima de 167.657,53 (-0,37%) pela manhã até a máxima de 168.786,54 (+0,30%) à tarde
O Ibovespa operou lateralizado nesta sexta-feira, sem referência das bolsas de Nova York por conta do feriado de Juneteenth e sob liquidez reduzida. Na semana, o índice acumulou queda de 1,64%, pressionado principalmente pela expectativa de alta de juros nos Estados Unidos - e que pode influenciar a política monetária brasileira - ainda em 2026. Os investidores aguardam uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear do Irã, após adiamento, e a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) para montar posições mais firmes.
Volátil desde cedo, o Ibovespa oscilou por uma faixa estreita, de pouco mais de mil pontos da mínima de 167.657,53 (-0,37%) pela manhã até a máxima de 168.786,54 (+0,30%) à tarde, por fim fechando aos 168.333,61 (+0,03%) pontos. Com a queda semanal, aprofundou as perdas do mês de junho para 3,14% e limitou os ganhos do ano a 4,47%.
Em relação ao desempenho limitado do índice brasileiro nesta sexta, Bruna Centeno, sócia advisor da Blue3 Investimentos, nota que o feriado nos EUA deixou a liquidez reduzida e o compasso do investidor foi mais de espera, após a Superquarta e a quinta-feira terem sido dias de bastante movimentação. "Como metade do fluxo vem do mercado externo e principalmente dos EUA, o feriado em NY faz com que haja menos movimento", afirma.
O giro financeiro de R$ 27,49 bilhões no Ibovespa hoje só não foi menor por conta do vencimento de opções sobre ações.
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Entre as blue chips, as ações da Petrobras fecharam em direções opostas, com alta de 0,49% da ordinária e queda de 0,13% da preferencial. Já Vale subiu 1,01% e os grandes bancos, em sua maioria, caíram - com exceção de Santander Unit (+0,60%).
Principal foco dos mercados há meses, a novela envolvendo o Oriente Médio ainda parece distante de ter um final definitivo. As negociações entre EUA e Irã para tratar da questão nuclear, previstas para esta sexta, foram canceladas após intensos combates entre Israel e Hezbollah no sul do Líbano, segundo a Associated Press. Como resultado, os contratos futuros de petróleo subiram quase 1%, com Brent a US$ 80 por barril.
Contudo, para a economista-chefe da Coface Latin America, Patricia Krause, o mercado parece entender que as conversas devem ser remarcadas - "caso contrário, haveria disruptura total e o preço do petróleo teria subido ainda mais", afirma. Há, ainda, relatos de melhora de fluxo no Estreito de Ormuz, então a semana em termos geopolíticos foi, em geral, otimista, considera
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no período da tarde que o Irã foi derrotado militarmente. Também chamou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de "volátil" e diz que não pensa muito nele. Ambas as declarações, contudo, não fizeram grande preço para a Bolsa brasileira.
"O Trump precisa resolver uma questão mais urgente, o conflito com o Irã. O trade eleitoral ainda não tem força", afirma Centeno, da Blue3.
Nesta sexta-feira, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou em entrevista ao SBT News que não pretende dar fim aos pisos constitucionais da saúde e da educação, nem acabar com a vinculação do salário mínimo à inflação ou realizar uma reforma da Previdência. A declaração foi lida por profissionais de renda fixa como contrária à ideia de ajuste fiscal e induziu uma alta mais expressiva dos juros futuros, mas não chegou a ter impacto significativo para a renda variável.
Para a sócia advisor da Blue3 Investimentos, além da questão no Oriente Médio, os investidores ficam no aguardo da ata da reunião de junho do Copom, prevista para a próxima terça-feira, 23. "Estamos naturalmente em compasso de espera pelo ponto de desdobramento de EUA e Irã, que influencia o preço do petróleo, e os próximos passos para juro. Por ora não há clareza, firmeza, para se posicionar 100%", disse.
Foi inclusive a política monetária que justifica a maior parte da queda do Ibovespa nesta semana, segundo Krause, da Coface. "A comunicação de perseguir inflação e a mudança no gráfico de pontos indicando alta de juros esse ano pelo Fed pesou", disse ela.