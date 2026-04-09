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BOLSAS DE VALORES Ibovespa atinge pela 1ª vez o nível de 194 mil pontos, embalado pelo petróleo Às 11h35, o Ibovespa subia 0,78%, aos 193.690,89 pontos

A valorização do petróleo impulsionou o Ibovespa no período da manhã desta quinta-feira, 9. O índice opera na contramão da queda da bolsas em Nova York, em nível histórico. Após tombar ontem até 16%, o petróleo retomou alta e já superou a marca de US$ 100 o barril, o WTI, enquanto o Brent foi a US$ 99, refletindo incertezas quanto ao cessar-fogo nos conflitos entre Estados Unidos e Irã.

O avanço do petróleo ocorre após Israel abalar a tentativa de trégua ao atacar o Líbano e causar ao menos 200 mortes. Em resposta, o Irã impôs novas restrições no Estreito de Ormuz, reforçando preocupações com a inflação e com a política monetária global. Neste ambiente, após o rali da véspera, as bolsas europeias e norte-americanas caem.

"A Bolsa tem Petrobras, que pesa bastante, que a favorece", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3. Apesar do avanço do Índice Bovespa, não se pode descartar volatilidade, completa. "Essa palavra pode conduzir o dia. O mercado no exterior está com o pé atrás, em meio a um cessar-fogo frágil", completa Oliveira, da Blue3.

Ontem, o Ibovespa encerrou em alta de 2,09%, aos 192.201,16 pontos, renovando recordes intradia e de fechamento, motivado pelo anúncio de uma pausa de duas semanas na guerra no Oriente Médio.

Após iniciar a sessão de hoje na mínima aos 192.206,22 pontos, com variação zero, o Índice Bovespa subiu 1,25%, na máxima aos 194.600,23 pontos.

A maior dúvida sobre o cessar-fogo é em relação à inclusão ou não do Líbano na trégua. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que "navios, aeronaves e pessoal militar permanecerão ao redor do Irã" até que um "acordo real" seja alcançado e cumprido

Em evento sobre a premiação anual do Ranking Top 5 do Focus 2025 do BC nesta manhã em São Paulo, o presidente Gabriel Galípolo disse que a expectativa do mercado é, para a autoridade monetária, como se fosse uma bússola, em especial neste momento de incerteza da economia global.

Nos EUA, foram divulgados o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) e o Produto Interno Bruto (PIB). O PCE subiu 0,4% em fevereiro ante janeiro, acima do esperado (0,3%). Já PIB dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 0,5% no quarto trimestre de 2025 (projeção de alta de 0,7%).

Às 11h35, o Ibovespa subia 0,78%, aos 193.690,89 pontos, ante alta de 1,25%, na máxima inédita de 194.600,23 pontos, vindo de abertura na mínima em 192.206,22 pontos

Petrobras subia cerca de 3,7% e Vale caía 1,36%, na esteira do recuo de 2,53% do minério de ferro em Dalian, na China. O petróleo Brent avançava 4,75%, a US$ 99,24, e o WTI, 8,34%, a US$ 102,25 o barril.

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