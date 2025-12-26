Ibovespa avança 0,27%, aos 160.896 pontos, em dia de liquidez reduzida

A- A+

O Ibovespa encerrou esta sexta-feira em alta, sustentando o patamar dos 160 mil pontos, após passar em queda na manhã desta sexta, 26, e se recuperar na parte da tarde, mas sem fôlego consistente. O pregão foi marcado por liquidez reduzida após o feriado de Natal, refletindo ajustes técnicos e influência do noticiário político.

O Ibovespa fechou em alta de 0,27%%, aos 160.896,64 pontos. A máxima do dia foi de 160.913,32 pontos (+0,29%) e a mínima, de 159.358,93 pontos (-0,68%).

Segundo Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos, o mercado mostrou algum sinal de recuperação na reta final, renovando máximas intradia dentro de uma faixa estreita. Para ele, a bolsa segue em compasso de espera, especialmente em relação ao cenário eleitoral.



Cima avalia que, apesar da carta do ex-presidente Jair Bolsonaro endossando a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, parte relevante dos investidores ainda trabalha com a hipótese de que esse desenho possa mudar até abril, quando as campanhas passam a ser formalizadas. "A grande questão é se Flávio Bolsonaro conseguirá reduzir sua rejeição até lá", afirma.





Na avaliação de Gabriel Uarian, analista CNPI da Cultura Capital, o movimento do dia deve ser interpretado como um ajuste técnico em semana encurtada e de baixa liquidez. Para ele, o mercado já precifica uma disputa eleitoral acirrada em 2026 e mantém prêmio de risco elevado, sem sinais de mudança estrutural no humor para o encerramento de 2025. "Sem catalisadores negativos novos ou fortes, o viés segue de consolidação ou leve recuperação até o fim do ano", diz.

Guilherme Falcão, sócio da One Investimentos, também ressalta que a liquidez mais fraca já era amplamente esperada entre Natal e Ano Novo. Segundo ele, o pregão foi influenciado pelo noticiário eleitoral, com a divulgação de nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas indicando avanço das intenções de voto de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno contra o presidente Lula, além da confirmação formal do apoio de Jair Bolsonaro ao filho.

No desempenho setorial, as ações da Vale sustentaram alta ao longo da tarde, ajudando a conter perdas do índice, enquanto os papéis da Petrobras permaneceram pressionados, acompanhando a forte queda do petróleo, embora tenham reduzido perdas na reta final e fechando em alta.

Os bancos, por sua vez, mostraram alguma recuperação ao longo da tarde, após digerirem dados do Banco Central do Brasil sobre queda nas concessões de crédito, mas seguiram sensíveis ao cenário eleitoral.

