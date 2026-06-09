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Bolsa de Valores Ibovespa avança com expectativa de acordo de paz entre EUA e Irã Recuo do petróleo é bem visto no sentido de aliviar pressões inflacionárias, indica Fernando Siqueira, Head de Research da Eleven Financial

O Ibovespa sobe na manhã desta terça-feira, 9, acompanhando o tom positivo dos índices de ações do Ocidente, em meio a expectativas de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. Neste cenário, o petróleo recua mais de 3%, o que influencia ações do setor petroleiro na B3, principalmente as da Petrobras (PN: -0,32% e ON: -0,09%). A agenda de indicadores no Brasil é esvaziada e, nos EUA, saíram dados da balança comercial e de moradia, mas sem influenciar os mercados.

A despeito da queda de 0,20% do minério de ferro em Dalian, na China, os papéis da Vale sobem (0,47%), assim como Usiminas e CSN Mineração, enquanto. Já em Cingapura, o minério subiu 0,67%.

Segundo Tales Barros, líder de renda variável da W1 Capital, após semanas no negativo, o Ibovespa recupera parte das perdas, acompanhando o exterior, o que é visto como natural. "Historicamente, quando isso acontece e há alguma notícia, o mercado fica mais sensível, reage", diz. "Hoje tem um sinal mínimo de otimismo, o que, quem sabe, pode ajudar a reverter essas semanas de queda", completa.

Em relação ao conflito no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que o fechamento de um acordo com o Irã está próximo. O líder americano afirmou que há "uma boa chance" de um pacto ser assinado em "dois ou três dias". Há relatos de agentes do mercado que o acordo estaria realmente avançando.

Após cair cerca de 1%, o petróleo acentuou a queda para mais de 3% após as 11h, diante de otimismo com avanço nas negociações de paz EUA-Irã. Nesta terça, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que o fechamento de um acordo com o Irã está próximo. O líder americano afirmou que há "uma boa chance" de um pacto ser assinado em "dois ou três dias".

O recuo do petróleo é bem visto no sentido de aliviar pressões inflacionárias, indica Fernando Siqueira, Head de Research da Eleven Financial. "O externo não tem sido muito favorável, ultimamente. A alta do petróleo atrapalhou o Ibovespa. Gera mais inflação e fica difícil o Banco Central reduzir juros. Faz umas oito semanas que tem acumulado quedas e o estrangeiro, saído da Bolsa", diz Siqueira.

Em meio à agenda esvaziada de indicadores no Brasil, investidores monitoram ainda o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que terá nesta terça-feira duas reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e um evento de assinatura do decreto de regulamentação do Estatuto de Segurança Privada, no Planalto.

Além disso, Durigan concedeu entrevista ao Portal UOL. Ele disse, entre outras afirmações, que não vai mudar a regra fiscal ou abrir exceções a ela por conta da guerra no Irã. Ainda assim, declarou que as medidas para conter alta nos preços dos combustíveis serão renovadas enquanto for necessário, mas com o cuidado de não torna-las algo perene.

Durigan ainda terá reunião com a Agência de rating Moodys, às 18h. No exterior, ficam no foco a balança comercial e dados de moradia dos EUA.

Na segunda-feira, 8, o Ibovespa fechou em baixa de 0,21%, aos 168.668,72 pontos. Às 11h34 desta terça, o Índice Bovespa subia 0,92%, aos 170.217,46 pontos, ante alta de 1,15%, na máxima em 170.600,91 pontos, vindo de abertura estável em 168.672,98 pontos e mínima aos 168.669,37 pontos. Vale subia 0,32% e Petrobras recuava 0,29%, enquanto ações de bancos subiam perto de 2%. Itáu, por exemplo, avançava 2% e Bradesco, 2,27%.

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