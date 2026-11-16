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Economia Ibovespa cai 1,8% com pressão do exterior e leitura pior do cenário fiscal O principal índice da B3 renovou as mínimas sequencialmente ao longo da tarde

O Ibovespa fechou em forte queda nesta segunda-feira, 16, pressionado pela deterioração das expectativas fiscais no Brasil e pelo aumento da aversão ao risco no exterior.

A revisão para cima das projeções de inflação e juros no Boletim Focus, somada ao rebaixamento da recomendação para ações brasileiras pelo Morgan Stanley, ampliou a pressão sobre os ativos domésticos.

O principal índice da B3 renovou as mínimas sequencialmente ao longo da tarde, tocando o piso de 168.490,96 pontos. No fechamento, se afastou da marca, mas, ainda assim, teve firme baixa de 1,83%, aos 169.295,41 pontos.

O giro financeiro, de R$ 17 bilhões, ficou mais uma vez abaixo da média, sinalizando a continuidade da cautela dos investidores na tomada de posições mais direcionais.

Segundo o sócio-cofundador e head de renda variável da Lince Investimentos, Lucas Castro, a piora das expectativas de inflação e juros no Boletim Focus reforçou a percepção de que o Banco Central terá pouco espaço para flexibilizar a política monetária.

As projeções para o IPCA de 2027 subiram de 4,90% para 5,00%, e as da Selic, de 12,50% para 12,75%.

O Morgan Stanley ampliou a pressão ao rebaixar as ações brasileiras para underweight, recomendação de exposição inferior à referência de mercado, diante dos riscos fiscais e do custo elevado de capital.

Castro reforça que juros maiores encarecem as dívidas das empresas, comprometem seus lucros e elevam a taxa de desconto utilizada na avaliação das ações de diversos setores - todos os maiores índices setoriais da bolsa encerraram em queda de até 2%. "É um dia de saída de fluxo e ajuste defensivo nas posições das carteiras dos clientes", afirma.

O especialista e sócio da Valor Investimentos, Daniel Teles, aponta que as dúvidas sobre a equipe econômica continuam pesando Rumores sobre uma eventual indicação do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, para a Fazenda alimentaram a desconfiança do mercado, diante de seu perfil desenvolvimentista e do receio de que o governo priorize estímulos à economia em detrimento do controle das despesas. "O investidor institucional está olhando muito para isso, para saber se o governo vai tentar fechar a conta via arrecadação ou corte de gastos", afirma Teles.

No exterior, a cautela com o balanço da Nvidia, previsto para terça-feira, foi agravada pelas turbulências envolvendo Jensen Huang e sua saída do comando da companhia, ampliando a pressão sobre o setor de inteligência artificial (IA).

O receio acontece em um momento particularmente difícil para a renda variável global pelas perspectivas de juros mais altos nos Estados Unidos Nesta segunda-feira, a presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, foi mais uma das integrantes da autoridade monetária americana a endossar a necessidade de taxas maiores no controle de preços.

O head de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti, avalia que a dependência da Bolsa brasileira do capital estrangeiro agrava as perdas diante da cautela internacional. "Mesmo com esse pacote fiscal aprovado, o endividamento é muito grande e o prêmio de risco está muito elevado", afirma. Para ele, a falta de sinais mais consistentes de ajuste ajuda a explicar as quedas expressivas até mesmo de grandes companhias e bancos com fundamentos sólidos - ações como Itaú, Bradesco e BTG Pactual cederam ao redor de 2% no dia.

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