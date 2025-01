Ibovespa cai a 118 mil pontos com petróleo e incerteza local

A- A+

O Ibovespa cai e vai aos 118 mil pontos na manhã desta terça-feira, 14, após alternar leve alta com queda no início do pregão desta terça-feira.

De um lado, a valorização de 2,22% do minério de ferro hoje na China e a elevação dos índices futuros das bolsas americanas induzem ganhos ao principal indicador. Na outra ponta, o recuo do petróleo e a falta de novidades sobre o fiscal são vetores de baixa.

Com agenda de indicadores esvaziada hoje no Brasil, o foco é índice de inflação ao produtor americano. O PPI (na sigla em inglês) foi divulgado às 10h30. O dado subiu 0,2% em dezembro ante novembro (previsão: 0,3%) e avançou a 3,3% na comparação anual, em relação à expectativa média de analistas de 3,4%.

Inicialmente, o Ibovespa acelerou a alta em sintonia com os futuros de ações norte-americanos após a divulgação do PPI.

"Nova York deu gatilho para todo mundo acelerar índices de ações O PP veio abaixo do esperado e também menor do que o número de novembro 0,4%. E o núcleo do índice, que exclui itens voláteis, vindo zero. É um dado positivo para quem acredita e quer que o Fed continue cortando juros nos Estados Unidos", avalia Felipe Sant Anna, especialista em mercado da mesa proprietária Star Desk.

Ainda que o PPI seja importante para mostrar o nível da inflação americana, o dado mais esperado será informado amanhã nos EUA.

"O PPI não é o dado de inflação mais importante, mas o CPI", pontua Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

Além disso, acrescenta que a falta de novidades a respeito da conjuntura econômica brasileira, sobretudo quanto ao fiscal, deixa os investidores pouco receptivos à tomada de grandes posições, o que acaba por gerar volatilidade.

Como ressalta Sant Anna, da Star Desk, o movimento visto do Ibovespa até o momento se assemelha ao visto na véspera, quando avançou pela manhã e depois reduziu a força.

"É preciso cautela", diz. "A menos que as bolsas em Nova York subam consideravelmente e tenha alguma notícia muito positiva aqui o que faria o Ibovespa subir com força", completa.

Ao mesmo tempo, investidores monitoram relatos de que a gestão de Donald Trump adotará tarifas de forma gradual, o que ameniza um pouco as preocupações dos investidores após o payroll forte em dezembro.

O indicador mostrou que a atividade está aquecida nos Estados Unidos, indicando menor espaço para cortes de juros ao longo deste ano.

Ontem, o Índice Bovespa fechou em alta de 0,13%, aos 119.006,93 pontos.

Às 11h24, cedia 0,54%, na mínima aos 118.349,71 pontos, ante alta de 0,36%, na máxima aos 119.439,14 pontos.

Petrobras caía entre 0,92% (PN) e 0,66%), com o petróleo cedendo em torno de 0,70%, em meio a relatos de um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Já Vale subia 0,74%, mas as demais ações ligadas ao setor de metais caíam, diante das incertezas com a economia chinesa e norte-americana.

