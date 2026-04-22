A- A+

Bolsa de Valores Ibovespa cai a 194 mil pontos em ajuste a recuo da véspera em NY e incertezas com EUA-Irã Segundo a Monte Bravo, a leitura em relação aos mercados permanece mesma dos últimos dias

O Ibovespa cai na nesta quarta-feira, 22, ajustando-se ao fechamento negativo das bolsas de Nova York, na terça-feira, quando a B3 ficou fechada devido ao feriado de Tiradentes. Nem mesmo a valorização do petróleo e consequentemente alta das ações da Petrobras evitam a queda. Ainda, apesar da elevação de 0,32% do minério de ferro hoje, em Dalian, na China, a ação da Vale recua. Outro destaque é o declínio de papéis de bancos e daqueles ligados ao ciclo econômico, em meio ao avanço dos juros futuros.

Com a agenda de indicadores vazia no Brasil e no exterior, permanecem no radar incertezas relacionadas ao conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Sem negociações de paz à vista, investidores monitoram a extensão da trégua dos EUA com o país persa, poucas horas antes de expirar o prazo, e novas sanções ao Irã.

"A guerra está durando mais do que planejado", diz Felipe Sant' Anna, especialista em mercado financeiro do grupo Axia. Conforme ele, a manhã desta quarta-feira está bem "feia", com relatos de saída de investidor estrangeiro. "Não tem comprador", completa Sant' Anna.

Segundo a Monte Bravo, a leitura em relação aos mercados permanece mesma dos últimos dias. "Petróleo como principal canal de transmissão; Mercado oscilando entre normalização gradual e risco de nova escalada", cita em nota. Há pouco, a commodity acelerou o ritmo de alta para o nível de US$ 100 o barril. O tipo Brent subia 1,04%, a US$ 100,51.

Ontem, o governo dos Estados Unidos anunciou uma nova rodada de medidas restritivas ao Irã, mirando 14 pessoas, entidades e aeronaves baseados no Irã, Turquia e Emirados Árabes Unidos, sob justificativa de "envolvimento na aquisição ou transporte de armas ou componentes de armas em nome do regime iraniano".

Também nesta terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, estendeu por prazo indeterminado o cessar-fogo do país com o Irã A decisão, porém, veio após os iranianos não confirmarem presença em uma segunda rodada de negociações com Washington no Paquistão. O governo iraniano, por sua vez, disse que Teerã está disposto a retomar o diálogo assim que o bloqueio dos EUA aos portos iranianos for encerrado.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,55%, aos 195 733,51 pontos, acumulando recuo semanal de 0,81%.

Às 11h06 desta quarta, o Índice Bovespa caía 0,73%, aos 194 680,22 pontos, ante recuo de 0,95%, na mínima em 194.272,39 pontos, e abertura na máxima aos 196.132,06 pontos, com variação zero. Entre bancos, Bradesco PN perdia 1,66%, por exemplo.

Petrobras subia entre 0,72% (PN) e 0,68% (ON), enquanto Vale recuava 0,76%. A maior queda da carteira teórica do Ibovespa era Embraer (-4,58%), seguida de Cogna (-3,94%). Já Petrorecôncavo (3,82%), Brava (1,10%) e Gerdau (1,03%)lideravam o lado das maiores altas.





Veja também