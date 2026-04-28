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Bolsa de Valores Ibovespa cai com cautela externa por guerra e pressão inflacionária retratada no IPCA-15 Às 11h20, o índice recuava 0,65%, aos 188.274,82 pontos, após cair 1,24%, na mínima aos 187.236,79 pontos

A cautela internacional, devido à guerra no Oriente Médio, e às pressões inflacionárias retratadas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA - 15) de abril empurram o Ibovespa para baixo no pregão desta terça-feira, 28. O quadro cauteloso ocorre na véspera das decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

"Estamos numa sazonalidade um pouco ruim", diz Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos, indicando que o ditado "Sell in May and go away", que sugere a venda de ações, parece que está vindo mais cedo. "Parece que alguns investidores estão colocando lucros no bolso para ver até onde os juros vão", completa Cima.

Às 11h20, o índice recuava 0,65%, aos 188.274,82 pontos, após cair 1,24%, na mínima aos 187.236,79 pontos, vindo de abertura na máxima em 189.578,50 pontos, com variação zero. Os juros futuros e o dólar ante o real, por sua vez, avançavam na B3.

Ainda ficam no foco notícias corporativas e balanços como Gerdau e Assaí, que já saíram e o da Vale, que será divulgado após o fechamento da B3.

A queda do Índice Bovespa reflete o recuo das bolsas do Ocidente, apesar da valorização do petróleo perto de 3% (Brent) e próximo de 4% (WTI), devido a incertezas nas negociações que levem a um fim da guerra entre EUA e Israel contra o Irã. Hoje saiu a informação de que uma proposta do Irã de reabrir o Estreito de Ormuz foi recebida com frieza em Washington. Já o minério de ferro no mercado futuro da Dalian Commodity Exchange fechou em queda de 0,89%. Apesar de expectativa de avanço no lucro da Vale, a ação cai.

Conforme ressalta Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, os mercados operam na manhã desta terça sob um clima de cautela, refletindo as incertezas ainda em torno das negociações entre Estados Unidos e Irã, para o fim do conflito no Oriente Médio, que já completa dois meses.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 subiu 0,89% em abril, após ter avançado 0,44% em março. O dado ficou abaixo do piso das expectativas, que era alta de 0,90%. No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 acumulou 4,37%, ante taxa de 3,90% até março.

Segundo Mariana Rodrigues, economista da SulAmérica Investimentos, no geral, o dado desta terça reforça a leitura de um cenário ainda desafiador para a inflação, especialmente diante de mais uma surpresa altista em bens industriais - componente que, por um longo período, sustentou uma visão mais benigna para o IPCA por parte relevante do mercado.

Para Bruna Sene, o IPCA-15 mostrou acelerações relevantes nos núcleos e na difusão, indicando que as pressões inflacionárias seguem de forma um pouco disseminadas, em parte influenciadas justamente por esse movimento recente de alta do petróleo.

A Petrobras também fica no radar. A estatal finalizou a compra de 100% de uma porção do ring-fence do Campo de Argonauta, na Bacia de Campos, detida por Shell, ONGC e Brava. O valor total pago será de R$ 700 milhões, mais US$ 150 milhões em três parcelas. Em meio ao avanço ainda do petróleo, as ações subiam mais de 1% no horário citado acima.

Nesta segunda-feira, 27, o Ibovespa fechou em baixa de 0,61%, aos 189.578,79 pontos.



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