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Bolsa de Valores Ibovespa cai com cautela política e dados dos EUA mostrando piora em expectativas inflação Investidores monitoram desdobramentos das negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã para o fim do conflito no Oriente Médio



O Ibovespa cai na manhã desta sexta-feira, 22, em meio à cautela política e fiscal no Brasil, além de preocupações com os efeitos da guerra no Oriente Médio na economia global e dados dos Estados Unidos mostrando piora das expectativas do consumidor e da inflação. Paralelamente, a queda de 0,13% do minério de ferro em Dalian pesa nas ações ligadas à commodities na B3. Já o petróleo avança mais de 1%, mas é insuficiente para estimular os papéis da Petrobrás.

Investidores monitoram desdobramentos das negociações indiretas entre os EUA e o Irã para o fim do conflito no Oriente Médio. O mercado também aguarda a cerimônia de posse de Kevin Warsh na presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), ao meio-dia.

"A maior pressão interna é a parte política. Foi divulgada a pesquisa Apex/Futura e o levantamento Datafolha está previsto para sair hoje. O mercado está tentando entender como fica realmente a competitividade do Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral a presidente deste ano. Isso traz uma grande volatilidade", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

O mercado, ainda, aguarda o relatório bimestral de receitas e despesas do governo federal sairá às 15 horas, acompanhado de entrevista dos ministros Bruno Moretti (Planejamento) e Dario Durigan (Fazenda). Ainda ficam no foco os diretores de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, e o de Política Econômica, Paulo Picchetti, que participam da reunião trimestral com economistas.

Na noite de ontem, Durigan afirmou que o governo aumentará o bloqueio orçamentário no relatório. Já há R$ 1,6 bilhão bloqueado e esse valor será elevado, disse Durigan em entrevista à CNN. "A gente vai caminhar com aumento de bloqueio, portanto o governo cortando na própria carne", disse ele, que também revelou que não haverá contingenciamento no documento, uma vez que as receitas estão evoluindo em linha com o esperado.

Na política, pesquisa divulgada hoje pela Apex/Futura mostra que o presidente e pré-candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera os cenários de primeiro e segundo turnos da corrida ao Palácio do Planalto. O levantamento é o primeiro desse instituto a captar os efeitos da divulgação do áudio em que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a autobiografia do seu pai "Dark Horse". Há expectativa, ainda hoje, de divulgação de pesquisa Datafolha.

No exterior, o governo do Paquistão ampliou os esforços diplomáticos para tentar reduzir as tensões entre o Irã, os Estados Unidos e Israel. O comandante do Exército do paquistanês, Asim Munir, viajou para Teerã, no Irã, segundo fontes. Já a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informou que 35 embarcações comerciais atravessaram o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas.

Em Nova York, as bolsas abriram com valorização, mas reduziram a alta após a divulgação do índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, da Universidade de Michigan, que indicou queda no sentimento do consumidor e alta nas expectativas de inflação nos horizontes de 1 e 5 anos nos EUA. Os dados elevam a cautela com a política monetária do Fed. Neste sentido, também pode dificultar o trabalho do Comitê de Política Monetária (Copom).

Hoje, o mercado de Treasuries fecha mais cedo devido ao feriado de Memorial Day, na segunda-feira, nos EUA.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,17%, aos 177.649,86 pontos, acumulando valorização semanal de 0,21%, após recuo de 3,71% na semana anterior.

Às 11h42 desta sexta-feira, o Índice Bovespa caía 1,28%, aos 175 382,73 pontos, ante declínio de 1,46%, na mínima em 175.061,27 pontos. Assim, o índice perdeu quase 2.600 pontos entre a máxima aos 177.648,58 pontos - mesmo nível da abertura estável - e a mínima.

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