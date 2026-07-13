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Bolsa de Valores Ibovespa cai com NY, por cautela com aumento da tensão EUA-Irã e antes de agenda da semana Desvalorização da bolsa brasileira é limitada pela alta de cerca de 3% nas cotações do petróleo

A escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã domina o mercado internacional no começo desta semana e influencia o Ibovespa na manhã desta segunda-feira, 13. O principal indicador da B3 recua, acompanhando a queda dos índices das bolsas em Nova York, com exceção do Dow Jones (+0,05%), e avanço dos juros futuros brasileiros.

A desvalorização do Ibovespa é limita pela alta de cerca de 3% nas cotações do petróleo. O ambiente externo piora e a semana também traz uma agenda forte de indicadores. Saem, por exemplo, os índices de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos e na zona do euro. Há ainda dados relevantes da China e a divulgação do Livro Bege do Federal Reserve. E, a partir de terça-feira, dia 14, começa a temporada de balanços nos EUA, com os grandes bancos.

No exterior, no fim de semana, uma série de ataques envolvendo Estados Unidos e Irã reacendeu as dúvidas sobre a viabilidade do acordo provisório firmado no mês passado. Segundo Rodrigo Franchini, especialista em Soluções de Investimentos da Monte Bravo, como o pacto gerou pouco ajuste nos mercados - que demonstraram desconfiança quanto à sua efetivação -, a reação nesta segunda é discreta.

"Hoje e nos próximos dias, o mercado vai acompanhar as consequências desse impasse, num cenário de petróleo ainda elevado. O que deve também nortear a Bolsa, a curva de juros e o dólar é o CPI americano", diz Franchini.

No Brasil, o destaque fica para os números de atividade: vendas no varejo, volume de serviços e o IBC-Br, do Banco Central. Os dados sairão após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho, divulgado na sexta-feira, ter mostrado desaceleração, reforçando apostas de nova queda de 0,25 ponto porcentual na Selic no Comitê de Política Monetária (Copom) em agosto, para 14%. Essa mesma taxa é a prevista pelo mercado no boletim Focus divulgado hoje. Já a mediana para o IPCA fechado em 2026 diminuiu de 5,30% para 5,16%, mas a de 2027 avançou de 4,18% para 4,20%.

Conforme Franchini, os dados que serão informados nesta semana no Brasil podem corroborar a percepção de nova queda na Selic no mês que vem. "Ainda assim, deve ser um Banco Central reticente em optar por uma derrubada por forte. Seria apenas um corte marginal", diz.

Na sexta-feira, dia 10, o Índice Bovespa fechou em alta de 2,97%, aos 177.866,37 pontos, em meio ao IPCA menor do que o previsto, que fortaleceu apostas de recuo da Selic em agosto. Assim, terminou com ganho (2,18%) pela terceira semana consecutiva.

Às 11h18 desta segunda, o Ibovespa cedia 0,52%, na mínima em 176 940,39 pontos, ante alta de 0,16%, na máxima em 178.153,90 pontos, e abertura estável aos 176.940,39 pontos.

Petrobras subia cerca de 2%, enquanto Vale caía 0,90%, seguindo o recuo de 0,47% do minério de ferro em Dalian e de -0,74% em Cingapura. Entre ações mais sensíveis ao ciclo econômico, C&A era uma das que mais cediam: 2,62%.

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