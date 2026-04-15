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BOLSAS DE VALORES Ibovespa cai e se afasta dos 199 mil pontos, de olho em negociações EUA-Irã Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,33%, na marca inédita dos 198.657,33 pontos

O Ibovespa abriu estável nesta quarta-feira, 15, em 198 657,33 pontos e logo foi para o campo negativo e, na sequência, subiu 0,29%, na máxima aos 199.232,46 pontos - nível inédito conquistado pela primeira vez ontem. Contudo, a alta não se sustentou, diante de incertezas relacionadas principalmente às negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o conflito geopolítico.

Em Nova York, os índices das bolsas operam com sinais distintos moderados. Há pouco, o Ibovespa caiu 0,63%, na mínima aos 197 402,72 pontos. A piora refletia em parte a deterioração da queda das ações de alguns bancos e redução da alta em Vale para 0,33%, em dia de vencimento de opções sobre Ibovespa, o que normalmente deixa o indicador volátil.

"É a volatilidade do mercado, não teve nada de novo, sem dados, a não ser a espera por indicadores da China na noite de hoje", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, completando que os ativos seguem reagindo a informações sobre o conflito no Oriente Médio. Petrobras, por sua vez, diminuía as quedas para 0,56% (PN) a 0,46% (ON), apesar da estabilidade do petróleo. Entre bancos, Itaú Unibanco defendia alta de 12%, após subir mais de 1,5%, enquanto Banco do Brasil caía 3,19%.

Os mercados esperam uma confirmação sobre a retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã. Por volta das 11h40, o petróleo Brent subia 0,23%, a US$ 95,01 por barril e o minério de ferro fechou em alta de 0,99% em Dalian, na China.

Os investidores digerem pesquisa Genial/Quaest, mostrando que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ultrapassou pela primeira vez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e lidera as intenções de voto no segundo turno da disputa presidencial. Paralelamente, avaliam as vendas do varejo de fevereiro, com alta menor do que as estimativas, e o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) forte, influenciado pelos efeitos da guerra no Oriente Médio.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,33%, na marca inédita dos 198.657,33 pontos, em meio a expectativas de diálogo de paz entre Estados Unidos e Irã. Hoje, porém, há a informação de que os EUA enviarão milhares de soldados ao Oriente Médio nos próximos dias para pressionar o Irã a firmar um acordo. Também nesta quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os preços da gasolina estarão muito menores até as eleições do meio de mandato.

Divulgado hoje, o IGP-10 subiu 2,94% em abril, após queda de 0,24% em março, acima do teto das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 2,73%.

Já as vendas do comércio varejista restrito cresceram 0,6% em fevereiro ante janeiro, ficando abaixo da mediana positiva de 0,6% das expectativas. O varejo ampliado, por sua vez, cresceu 1%, também menor do que a mediana de 1,8% das projeções.

No exterior, hoje sai o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e estão previstas participações de dirigentes dos principais bancos centrais do mundo de eventos em Washington, onde ocorrem as reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.





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