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MERCADO Ibovespa cai e vai a 177 mil pontos após notícia sobre contato entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro Reportagem mostra Flávio pedindo dinheiro ao dono do Master para pagar filme de Jair Bolsonaro

O Ibovespa opera com queda de mais de 1% e segue renovando mínimas e perdeu há pouco a marca dos 178 mil pontos, em meio à informação de que o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pediria dinheiro, conforme reportagem do Intercept Brasil, para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Pesa, pois o candidato da direita com mais chance de vencer a eleição deste ano está envolvido diretamente com o Banco Master, conforme a notícia", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

"Temos de esperar o que o Flávio vai falar, mas já contaminou a campanha", completa, dizendo ainda que a MP do governo para reduzir o preço da gasolina já era esperada, mas reforça a piora dos ativos brasileiros.

Às 15h25, o Ibovespa caía 1,48%, aos 177.664 pontos, na mínima da sessão, após máxima e abertura na faixa dos 180 mil pontos.

Em Nova York, os índices das bolsas subiam, com exceção do Dow Jones (-0,11%).

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