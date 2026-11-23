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BRASIL Ibovespa cai em ajuste à NY na sexta-feira, enquanto espera por votação fiscal Em meio a temores externos e domésticos, hoje o dólar superou hoje o nível dos R$ 6

O Ibovespa iniciou o pregão perto da estabilidade e logo passou a cair em ritmo forte, se alinhando ao tombo das bolsas do Ocidente na sexta-feira, 23, quando a B3 ficou fechada devido ao feriado da Consciência Negra. A desvalorização lá fora ocorreu principalmente por conta de temores com custos com inteligência artificial. Hoje, as bolsas sobem e papéis ligados ao setor de tecnologia também recuperam parte das perdas.

Além de monitorar o exterior, em semana de divulgação do PCE norte-americano - dado de inflação predileto do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) -, investidores esperam votação fiscal. O projeto de lei complementar do governo federal com medidas de ajuste fiscal (PLP) pode ser aprovado nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados.

Na agenda corporativa, a Petrobras divulga o plano de negócios para 2027 a 2031, com investimentos previstos de US$ 115 bilhões a US$ 120 bilhões, acima dos US$ 109 bilhões anteriores, o que mantém em foco os efeitos sobre o caixa e os dividendos.

Em meio a temores externos e domésticos, hoje o dólar superou hoje o nível dos R$ 6,00. Apesar da alta, ações de empresas exportadoras que, em tese, poderiam se beneficiar do dólar mais alto, recuam.

Segundo Gustavo Cruz, estrategista-chefe e CIO da Sincra, "o mercado está fazendo as contas", no sentido de que o ajuste fiscal prometido será insuficiente para estabilizar a dívida. "O anúncio do novo ministro da Fazenda no Lula 4 poderia atenuar esses temores, a depender do escolhido."





Há instantes, o Índice Bovespa recuperou o nível dos 165 mil pontos, após ter rompido antes suporte dos 164.400 pontos. Ainda assim, segue aquém da máxima intradiária. A redução no ritmo de queda do Ibovespa ocorre em meio à valorização do mercado acionário no exterior. Nos EUA, os papéis da Nvidia disparam, após a notícia de que Jensen Huang retornará ao cargo de CEO da Nvidia.

De todo modo, o movimento não sugere sustentação, em meio a preocupações fiscais, em dia de votação do PLP do ajuste das contas públicas do governo. "O mercado abriu tenso. Com o pacote fiscal no radar. O mercado ainda não acredita muito de que isso vai aliviar a trajetória de dívida. O pacote está muito baseado em receitas e não em corte de despesa, e isso não tem trazido alívio nos ativos brasileiros", diz Denis Medina economista e professor da Faculdade do Comércio.

Na quinta-feira, o Ibovespa encerrou em baixa de 0,69%, aos 166 376,43 pontos, acumulando uma queda semanal de 3,53%.

A desconfiança fiscal tem levado à saída de fluxo estrangeiro da B3. Além disso, bancos estrangeiros e do Brasil seguem rebaixando a recomendação de compra do Ibovespa. Em novembro, houve uma retirada de R$ 5,858 bilhões por parte de investidores estrangeiros. No entanto, no acumulado do ano, o fluxo de capital externo permanece positivo em R$ 29,706 bilhões, destacando a volatilidade e a cautela dos investidores em relação ao mercado brasileiro.

O relator do projeto fiscal na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), publicou um parecer na quinta-feira, que mantém o texto aprovado no Senado. A proposta foi aprovada pelo Senado por 69 a 2 e a estimativa é de que o projeto gere uma economia de R$ 50 bilhões em 2027.

Às 11h40, o Ibovespa caía 0,75%, aos 165.127,87 pontos, ante recuo de 1,35%, na mínima aos 164.129,33 pontos e abertura na máxima (166.373,68). Em Nova York, as bolsas abriram em forte alta.

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