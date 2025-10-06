A- A+

INVESTIMENTO Ibovespa cai em meio a receio fiscal, apesar de alta em NY e do petróleo Os investidores monitoram os desdobramentos da paralisação da máquina públicos dos Estados Unidos, enquanto esperam sinais da política monetária do Fed e do BC

O tom positivo dos índices de ações em Nova York e do petróleo é insuficiente para influenciar o Ibovespa no início do pregão desta segunda-feira, 6, de agenda esvaziada de indicadores. Os investidores monitoram os desdobramentos da paralisação da máquina públicos dos Estados Unidos, em seu sexto dia, enquanto esperam sinais da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Banco Central do Brasil. As atenções ficam em eventuais debates sobre a eleição de 2026 e nas incertezas fiscais.

O foco na semana são o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, na quinta-feira, e, na manhã desta segunda, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, em participação de evento em São Paulo. No exterior, o destaque é a ata do Federal Reserve (Fed), na quarta-feira, além de falas de dirigentes da autoridade monetária, incluído o presidente Jerome Powell, na quinta.

Após avançar 0,23%, na máxima a 144.531,61 pontos, o Índice Bovespa caiu 0,40% e atingiu 143.627,51 pontos. Conforme apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez pela manhã uma videochamada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Uma conversa seria super bom mesmo, mas só vai fazer preço quando a Casa Branca confirmar", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laattus.

Há expectativas de que o encontro virtual tenha sido feito para debater o tarifaço de 50% imposto pelos EUA ao Brasil. "Pode ser positivo, a depender do teor da conversa", acrescenta Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença. Por ora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que sairá uma nota sobre a conversa e que o tom foi positivo.

Além disso, o mercado financeiro avalia a aquisição de 70% do controle da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por R$ 1,131 bilhão, anunciada ontem.

A operação envolve a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Eletrobras. Às 11h24, as ações da Sabesp subiam 0,16% e as da Eletrobras cediam entre 1,08% (PNB) e 0,74% (ON). O negócio ainda está sujeito à aprovação das autoridades regulatórias e concorrenciais.

Depois da aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, espera-se a votação da medida provisória alternativa à alta do IOF em comissão mista, amanhã. A medida caduca na quarta-feira. A MP eleva a tributação sobre várias transações financeiras.

"A MP, cujo impacto, na versão original, é de cerca de R$ 20 bilhões em termos de aumento da arrecadação federal, perde validade nesta quarta-feira. Precisa ser aprovada na Câmara e no Senado até essa data limite", destaca em nota a 4Intelligence.

Nesta manhã foi divulgado o boletim Focus. Houve redução da projeção suavizada do IPCA para 12 meses à frente, passando de 4,28% para 4,21%. No entanto, a mediana das projeções para a inflação de 2026 e de 2027 - que está no horizonte da política monetária - ficaram inalteradas em 4,28% e 3,90%. A mediana para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15% pela 15ª semana consecutiva. A mediana para o fim de 2026 continuou em 12,25%.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,17%, aos 144 200,65 pontos, com recuo semanal de 0,86%.

Às 11h25 desta segunda-feira, o Índice Bovespa cedia 0,32%, aos 143.742,97 pontos. Petrobras avançava entre 029% (PN) e0,18%), apesar da alta de 1,30% do petróleo, após a Opep+ anunciar ontem um aumento (137 mil) mais modesto do que o esperado (de cerca de 150 mil) na produção de novembro. Vale subia 1,26%, em meio a perspectivas positivas para as mineradoras. Na China, prossegue o feriado da semana dourada.

No exterior, a maioria das bolsas avança com os investidores otimistas com a temporada de divulgações de resultados que pode surpreender para cima, pontua a 4Intelligence. A exceção é a de Paris, após o primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, renunciar ao cargo.



